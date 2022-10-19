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Более 100 геодезических пунктов обследовали специалисты псковского Росреестра

Управление Росреестра по Псковской области проводит работу по актуализации сведений о состоянии государственной геодезической сети. В рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» предстоит масштабная работа в этом направлении – специалистам необходимо обследовать 150 пунктов в текущем году, 109 уже обследовано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В региональном Росреестре состоялся семинар-совещание с участием директора обособленного подразделения «ОКЭ №186», заслуженного работника геодезии и картографии России Анатолия Норкина, который 48 лет своей жизни посвятил геодезии.

В мероприятии приняли участие начальник отдела госземнадзора Татьяна Петрова и сотрудники управления, осуществляющие обследование пунктов государственных геодезических сетей.

По результатам проведенного семинара-совещания, Анатолий Норкин поделился практикой обследования пунктов, дал рекомендации по их поиску, а также сообщил о возникающих трудностях при обследовании пунктов и способах их разрешения, рассказал о методах построения государственных геодезических сетей, типах центров, опознавательных знаках, о системах координат.

После выступления участникам семинара была предоставлена возможность задать интересующие вопросы и получить ответы на них.