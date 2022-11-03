Недвижимость

Половина россиян не имеет возможности взять ипотеку

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал Стратегию развития ЖКХ вплоть до 2030 года, в которой, в частности, поднимается вопрос доступности для россиян ипотечных кредитов, сообщает RuNews24.

Согласно документу, около 50% жителей России не имеют возможности оформить ипотечный кредит из-за слишком высоких ставок на него. Не помогают в этом и льготы, предоставляемые регулярно отдельным группам населения.

В документе отмечается, что на конец 2021 года средняя ставка на квартиры в новостройках составляла почти 6%, а на вторичное жилье — 8,3%

В результате правительство взяло на себя цель поднять доступность ипотеки для 60% россиян. Мерами для этого будут снижение ставки и обеспечение стабильного спроса и предложения на недвижимость.