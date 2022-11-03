Недвижимость

В систему военной ипотеки внесли изменения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительных материалах, военнослужащим предоставляется с именного накопительного счета все средства накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется ФГКУ «Росвоенипотека» непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра НИС.

Также законом закрепляется, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения, уточняет РИА Новости.

Кроме того, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.