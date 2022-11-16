Недвижимость

С опережением графика строится дом для расселения псковичей из аварийного жилья

На два месяца строители опережают график возведения дома на улице Инженерной для расселения жителей Пскова из аварийного жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал Олег Товстик, заместитель генерального директора ГК «ЛУГ».

«Дом строится по муниципальному контракту расселения из аварийного жилья, - сообщил он. – Работы ведутся с опережением графика на два месяца в настоящий момент. Квартиры будут сданы с полной отделкой».

Сдача объекта запланирована на сентябрь 2023 года. Следующей осенью новоселье смогут отпраздновать 198 семей.

Как ранее сообщала Псковская Ленте Новостей, в пятницу, 18 ноября, стройплощадку посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. На данный момент строители заканчивают монтаж седьмого из десяти этажей. Применение современных строительных технологий позволит продолжить работы в зимний период.