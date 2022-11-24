Недвижимость

Уголовное дело возбудили в Пскове из-за долгостроя на улице Петровской

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью привлекло деньги граждан на сумму более 160 миллионов рублей для строительства многоквартирного жилого дома на улице Петровской. С приобретателями жилья заключали договор участия в долевом строительстве в нарушение требований законодательства Российской Федерации.

Согласно условиям договоров, срок передачи помещений участникам долевого строительства был определён в августе 2019 года, однако до настоящего времени объект не сдан в эксплуатацию. Всего было заключено более 60 договоров участия в долевом строительстве, которые зарегистрированы в установленном порядке в управлении Росреестра по Псковской области.

По данному уголовному делу к уголовной ответственности привлекается 53-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью. В рамках дела по части 2 статьи 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) проведены обысковые мероприятия в необходимых жилых и офисных помещениях.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.