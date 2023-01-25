Недвижимость

Более 700 млн рублей потратили в 2022 году на капремонт домов в Псковской области

На 2022 год был запланирован капитальный ремонт 229 конструктивных элементов в 158 многоквартирных домах (далее МКД) на сумму 769,75 млн руб. Выполнен капитальный ремонт 222 элементов в 155 МКД на сумму 755,95 млн рублей, что в процентном отношении составляет 98,18%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Фото: пресс-служба ФКР

В рамках реализации мероприятий краткосрочного плана на 2022 год всего отремонтировано:

89 крыш;

33 фасада;

23 системы холодного водоснабжения;

20 систем электроснабжения;

17 систем водоотведения;

13 систем горячего водоснабжения;

7 систем теплоснабжения;

4 фундамента;

4 подвальных помещения;

выполнены работы по замене 49 лифтов в 14 многоквартирных домах.

Работы осуществлялись на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Собираемость взносов на капитальный ремонт за период с января по декабрь 2022 года в Псковской области составила 91,15%.

Наиболее высокий процент собираемости взносов на капитальный ремонт на общем счете регионального оператора с нарастающим итогом за период с марта 2015 года по декабрь 2022 года отмечается в следующих муниципальных образованиях:

Новосокольнический район – 94%;

Дновский район – 91%;

Порховский район – 88%.

Самая низкая платежная дисциплина наблюдается в Себежском районе – 66%, Гдовском районе – 51%, и в Стругокрасненском районе – 42%. За 2022 год взыскана задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт в размере 40,1 млн рублей, подано в суд более 2000 исков.

«Благодаря совместной работе органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления, регионального оператора и управляющих организаций, за 2022 год улучшено качество жизни почти для 20 тыс. человек, проживающих в многоквартирных домах на территории нашей области», - отметили в ведомстве.

К реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2023 год региональный оператор приступил еще в 2022 году: практически на 100% готова проектно-сметная документация, также уже заключено порядка 20% договоров на проведение работ (услуг) по капитальному ремонту.

В рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта на 2023 год запланирован ремонт 245 конструктивных элементов в 188 МКД на общую сумму 739,79 млн рублей, из них 105 крыш, 24 фасада, 21 система холодного водоснабжения, 16 систем электроснабжения, 20 систем водоотведения, 9 систем горячего водоснабжения, 17 систем теплоснабжения, 5 подвальных помещений, 8 фундаментов, 1 система газоснабжения, замена 60 лифтов в 19 МКД.