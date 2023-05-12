Недвижимость

17,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселят в Псковской области в 2023 году

17,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселят в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный, его комментарий прозвучал в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В рамках этой программы с 2019 по 2022 год мы расселили 1086 человек, которые проживали в 17 тысячах квадратных метрах аварийного жилья, на что потратили более 1,5 млрд рублей. В том числе в прошлом году расселили 6,5 тысячи квадратных метров. В рамках программы возможно приобретение вторичного, но мы акцентируем внимание на строительстве нового. В 2022 году построили четыре дома в Дновском, Островском и Великолукском районах. В этом году построим ещё три дома: в Пскове, Великолукском и Островском районах. Также в текущем году запланировано расселить 17,5 тысячи квадратных метров жилья. Работа проводится огромнейшая», – уточнил Игорь Шатурный.

В эту программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Добавим, в Псковской области в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья участвуют 11 муниципальных образований. Программа, входящая в национальный проект, действует с 2019 года и является шестилетней. Её бюджет - более 2,5 млрд рублей.