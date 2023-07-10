Недвижимость

Более 40 жилых помещений приобрели в Великих Луках для расселения аварийного фонда

41 жилое помещение приобрели в Великих Луках в 2023 году для расселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«В Великих Луках проводятся мероприятия по расселению граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда в новые комфортные квартиры. В 2023 году в рамках четвёртого этапа программы "Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" администрацией города приобретено 41 жилое помещение», - написал Николай Козловский.

Данные жилые помещения приняты по актам приемки-передачи и оформлены в собственность муниципалитета.

«Совсем скоро великолучане будут праздновать новоселье», - заметил градоначальник.