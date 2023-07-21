Недвижимость

Продажи элитного жилья выросли в Петербурге

33 тысячи квадратных метров элитного жилья продали в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2023 года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Покупатели все чаще предпочитают уже готовые квартиры, что составляет 35% от общего объема сделок.

Особенно растут продажи элитных объектах, которые уже сданы. Доля такого жилья в прошлом году составляла только 20%. Тенденция объясняется тем, что данные объекты занимают большую часть в структуре предложения, пишет RuNews24.

Директор Консалтингового центра Ольга Трошева пояснила, что если есть готовый ликвидный продукт, то интерес покупателей сосредотачивается именно на нем.

«В первом полугодии в элитном сегменте наблюдались небольшие пулы лотов, в то время как в прошлом году запустили успешные продажи более крупных проектов на начальных этапах строительства», - сообщила эксперт.