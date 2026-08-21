Антон Мороз: Девелопмент переходит от наращивания объёмов жилья к комплексному развитию территорий

Вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз выступил модератором пленарной сессии форума «СтройТех’26», который накануне состоялся в Кронштадте. Как депутат рассказал в мессенджере «Макс», «СтройТех’26» — деловая площадка для обсуждения ключевых изменений в строительстве, девелопменте и техническом заказе.

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«В своём вступительном слове на открытии пленарной сессии "От устаревших моделей к стратегиям роста" отметил, что девелопмент в крупнейших российских мегаполисах переходит от простого наращивания объёмов жилья к комплексному развитию территорий и формированию качественной городской среды. Этот процесс продиктован экономическими и урбанистическими вызовами, а также стремлением к сбалансированному градостроительству», - пишет вице-президент НОСТРОЙ.

Антон Мороз подчеркнул, что в данный момент девелоперская деятельность сталкивается с рядом трудностей: рост себестоимости строительства из‑за удорожания материалов, логистики и рабочей силы, повышенные требования покупателей к качеству среды, инфраструктуре и экологии. Серьёзные издержки связаны и с многоэтапностью согласований и экспертиз проектной документации. При этом земельные ресурсы в агломерациях ограничены, что требует вовлечения в оборот неэффективно используемых территорий, включая промзоны.

В этих условиях ключевым остаётся механизм комплексного развития территорий, который сочетает жилищное строительство с созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, устраняя дисбаланс точечной застройки. Таким образом, перед девелоперами стоит задача формировать полноценные районы с комфортной средой для жизни. Дополнительными драйверами роста выступают расширение применения технологий информационного моделирования (BIM) и развитие энергоэффективных и экологичных решений.

«Кроме того, обратил внимание, что внедрение "умных" общедомовых систем постепенно становится отраслевым стандартом. Это и интеллектуальное управление лифтами, сокращающее время ожидания, и единая диспетчерская система для всех инженерных сетей. Уже на этапе проектирования закладываются коммуникации и места под оборудование, чтобы собственники сами решали, какие функции подключать. Всё это, безусловно, повышает привлекательность проектов для покупателей. Таким образом переход отрасли от моделей наращивания объёмов к стратегиям комплексного развития и создания качественной среды — закономерный этап эволюции строительной сферы», - рассказал Антон Мороз.

В роли спикеров сессии выступили директор по проектированию RBI Алексей Хмельницкий, директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Евгений Елфимов, директор по развитию ЛСР. Недвижимость-СЗ Михаил Шахов, руководитель службы технического заказчика ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Скляров. Они обсудили текущее положение в девелопменте в крупнейших мегаполисах России: Москве и Санкт-Петербурге, а также нюансы процессов согласования и внедрения новых технологий и решений.

Отдельным блоком были выделены отраслевые вызовы: проанализированы механизмы противостояния кризисным явлениям и определены тренды, способные стать драйверами роста. Среди стратегических векторов отмечен переход от простого возведения квадратных метров к формированию полноценной городской среды и комплексному освоению территорий.