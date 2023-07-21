Недвижимость

Псков занял 81 место среди городов России по объему ввода жилья

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2022 году было введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, в конце списка находятся Мурманск, Комсомольск-на-Амуре и Магадан. Псков занял 81 место в рейтинге, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно анализу, в 2022 году в России ввели 102,712 миллиона квадратных метров жилья, что на 11% больше показателя предыдущего года. Отмечается, что 43% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. При этом темп роста жилищного строительства в крупнейших городах и административных центрах снизился и по сравнению с результатом прошлого года составил минус два процента.

По оценкам экспертов, за прошедший год лидирующая в рейтинге группа почти не изменилась. Больше одного квадратного метра на человека ввели в 16 городах России, год назад таких городов было 17.

Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2022 года на одного жителя введено 2,47 квадратных метра. Строительный бум в Краснодаре наблюдается уже несколько лет, что позволяет ему удерживать лидирующую позицию. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья, отмечают авторы рейтинга.

На втором месте по объему ввода жилья второй год подряд еще один представитель Кубани Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,97 квадратного метра. По итогам 2022 года в городе введено более 674 тысяч квадратных метров жилой площади, что стало очередным рекордом за последние годы.

Третью строчку рейтинга также занимает город Краснодарского края – Сочи, где на одного жителя ввели 1,77 квадратного метра. При этом эксперты отмечают, что в Сочи продолжает действовать мораторий на новое строительство, новые проекты появятся только в 2024 году, а достигнутый результат объясняется рекордным объемом зарегистрированного индивидуального жилищного строительства. В общем объеме в городе введено 995,4 тысячи квадратных метров, на долю ИЖС приходится 81%.

Псков занял 81 первое место, на одного жителя ввели 0,37 квадратного метра.

Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (16,4 квадратного метра), Симферополя (17,5 квадратного метра), Нижневартовска (19,8 квадратного метра) и Махачкалы (19,9 квадратного метра). Всего же в 44 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (28,2 квадратного метра на жителя), из которых в 29 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.