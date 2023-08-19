Недвижимость

Сиротам и участникам СВО в Пскове разрешили временно селиться в муниципальное жилье

Изменения в порядок учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилого фонда внесли в Пскове. Об этом с 14-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснили представители администрации Пскова, предлагается разрешить временное проживание в комнатах бывших общежитий, принадлежащих муниципалитету, проживание на условиях коммерческого найма новым категориям граждан. Это участники специальной военной операции, граждане, выехавшие из зоны СВО, дети-сироты (до тех пор, пока не получат положенную им по закону квартиру на условиях социального найма), а также иногородние граждане, приехавшие в Псков для медицинского обследования или лечения.

«За» единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.