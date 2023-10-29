Недвижимость

Коммуналку в Великих Луках во второй раз будут обследовать на пригодность для проживания

Коммунальную квартиру в доме 1956 года постройки в Великих Луках обследуют с целью признания ее пригодной либо непригодной для проживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

Суд рассмотрел административное дело по иску жительницы Великих Лук к администрации города и межведомственной комиссии администрации города Великие Луки (МВК) об оспаривании заключения межведомственной комиссии.

Обращаясь в суд, великолучанка указала, что проживает с ребенком в коммунальной квартире в доме 1956 года постройки, который представляет реальную опасность для жизни и здоровья её семьи ввиду отсутствия в некоторых комнатах отопления, имеются разрушения строительных конструкций, присутствует повышенная влажность, инженерные коммуникации находятся в неисправном состоянии, срок их эксплуатации истек, рассказали в суде.

В июле женщина обратилась к председателю МВК с заявлением о назначении межведомственной комиссии для обследования квартиры. В августе было оформлено заключение МВК о признании жилого помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению и его пригодности для проживания.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что комиссия не обладала документами, подтверждающими текущее техническое состояние дома, не учитывался год постройки, не приняты во внимание физический износ объекта, не установлен процент утраты технического состояния несущих и ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов.

«Состояние обследуемого помещения оценивалось визуально, инструментальный контроль исследуемого объекта не проводился, процедура оценки состояния жилого помещения не соответствует установленным требованиям», - заключили в суде.

Суд признал оспариваемое заключение МВК незаконным и удовлетворил административный иск. МВК обязали в течение месяца повторно рассмотреть заявление об обследовании квартиры с целью признания ее пригодной либо непригодной для проживания.

Решение суда в законную силу пока не вступило.