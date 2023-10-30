Недвижимость

Депутаты Госдумы предложили отменить льготную ипотеку в некоторых регионах

В России могут ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на первичное жилье. Меры разработали в Госдуме и направили на оценку в Центробанк и Минфин, письмо подписал член комитате Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутаты предлагают оставить программу только в регионах с низким спросом на недвижимость — с 1 июля 2024 года, а также поднять первоначальный взнос до 25% с нынешних 20% — уже с 1 января 2024 года, пишут «Известия».

За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, сказал Александр Якубовский, ссылаясь на данные «Дом.РФ». Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза: со 119,4 млрд рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей, добавил он.

«Такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики», — подчеркнул депутат.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 27 октября заявила, что ЦБ выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, поскольку видит риски перегрева на рынке. А 30 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство выступает за то, чтобы не продлевать программу после 1 июля 2024 года.

Сейчас, для предотвращения дисбалансов и «перегрева» на рынке жилья, вероятно, достаточно коррекции максимальной процентной ставки по льготной ипотеке, сказала главного аналитика Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«А в середине следующего года, когда запланировано завершение льготной ипотеки, можно рассмотреть и другие меры, направленные на то, чтобы сделать льготную ипотеку целевой мерой поддержки. Возможно, есть смысл уменьшить максимальную сумму кредита, учесть объем нового строительства, оценить степень "перегрева" рынка в разных регионах», — полагает она.