Недвижимость

На приобретение квартир для детей-сирот в следующем году направят 377 млн – Александр Братчиков

377 млн рублей направят в Псковской области на покупку квартир для детей-сирот в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Цена за квадратный метр приобретаемого жилья тоже меняется в зависимости от рыночной стоимости. На основании стоимости квадратного метра определяется, по какой цене необходимо приобретать квартиры в городе Пскове, в Великих Луках или в других муниципальных образованиях. Цены везде разные и идут фактически в ногу с увеличением стоимости на коммерческом рынке жилья», – рассказал он.

Александр Братчиков напомнил, что ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2024 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес поправки, предусматривающие увеличение суммы на приобретение квартир на 80 миллионов рублей, итоговая сумма составит 377 миллионов рублей.

«Думаю, будет приобретено порядка 110-120 квартир суммарно на территории Псковской области. Большая часть - это Псковский район, потому что там идет жилищное строительство, Великие Луки, но и другие наши муниципальные образования», - заключил он.