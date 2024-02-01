Недвижимость

В России установили единые требования к документам по планировке территорий

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает единые требования к процедуре подготовки и утверждения документации по планировке территорий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ направлен на решение проблемы разрозненности требований к процедурам планировки, в том числе на федеральном, региональном и местном уровнях.

«Ha сегодняшний день правительством ведётся большая работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла. За последние четыре года нам удалось сократить средний срок реализации проекта на два с половиной года – с 2181 дня до 1300 дней, а также уменьшить количество административных процедур в процессе строительства. Принятое постановление устранит неопределённость и избыточное регулирование в работе по подготовке документации по планировке территорий. Единый подход ускорит строительство инфраструктурных объектов, поспособствует привлечению инвестиций в развитие территорий, а также укреплению экономического потенциала регионов. В конечном итоге граждане смогут получать необходимые объекты в разы быстрее», – отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы будет обеспечено сбалансированное развитие федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры на основе единообразного подхода в подготовке документации по планировке территорий, внесения в неё изменений и её отмены.