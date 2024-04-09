Недвижимость

Псков занял 68 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость

Псков занял 68 место в рейтинге городов-лидеров по доходности вложений в недвижимость. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

По данным исследования, среднегодовая реальная доходной инвестиций в недвижимость за три года в Пскове составляет 10%, среднегодовая реальная доходной инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи ее в аренду - 6,8%.

Самая высокая доходность при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов оказалась в Норильске и Горно-Алтайске, а замыкают рейтинг Москва и Южно-Сахалинск.

Инвестиции в квадратные метры исторически в России воспринимаются как способ сохранить деньги, при этом зачастую недвижимость не просто позволяет сохранить, но и заработать дополнительные средства. В последние годы инвестиции в жилую недвижимость оставались одними из самых доходных.

По оценкам аналитиков, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 10%. Стоит отметить, что ситуация в отдельных городах заметно отличалась от средней картины по стране. Для определения этих различий эксперты проанализировали статистику и составили рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.

Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2021-2023) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.