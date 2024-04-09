Выдача ипотеки на новостройки в РФ выросла на 60% в марте

Доля ипотеки в общем объеме выданных в марте физическим лицам кредитов выросла с 17% в феврале до 18,5% в марте, что ниже среднего значения за 2023 год в 29,2%.
Объем выданной на строящееся жилье в РФ ипотеки вырос в марте по сравнению с февралем на 60%, до 223,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Центробанка.
Объем выданных в марте 2024 года кредитов на жилье на вторичном рынке увеличился на 15,8%, до 223,8 млрд рублей (74,8 тысячи договоров), пишет ТАСС.
В ЦБ РФ отметили, что текущий темп выдачи ипотеки по льготным программам, скорее всего, сохранится в апреле. «По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ипотечных жилищных кредитов на сумму около 223 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта - 227 млрд рублей», - пояснили в регуляторе.
Доля ипотеки в общем объеме выданных в марте физическим лицам кредитов выросла с 17% в феврале до 18,5% в марте, что ниже среднего значения за 2023 год в 29,2%.