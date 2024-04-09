Недвижимость

Выдача ипотеки на новостройки в РФ выросла на 60% в марте

Объем выданной на строящееся жилье в РФ ипотеки вырос в марте по сравнению с февралем на 60%, до 223,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Центробанка.

«На фоне роста кредитования по льготным программам в марте увеличились выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья: было выдано 42,2 тысячи ИЖК по ДДУ (ипотечных жилищных кредитов по договорам долевого участия - ред.) на сумму 223,5 млрд рублей. В феврале - 27,6 тысячи ИЖК по ДДУ на сумму 139,5 млрд рублей», - сказано в сообщении.

Объем выданных в марте 2024 года кредитов на жилье на вторичном рынке увеличился на 15,8%, до 223,8 млрд рублей (74,8 тысячи договоров), пишет ТАСС.

В ЦБ РФ отметили, что текущий темп выдачи ипотеки по льготным программам, скорее всего, сохранится в апреле. «По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ипотечных жилищных кредитов на сумму около 223 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта - 227 млрд рублей», - пояснили в регуляторе.