Недвижимость

Псковская область лидирует по показателю обеспеченности населения жильем

Псковская область заняла 39 место в России по вводу жилья в 2023 году. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Всего в 2023 году в Псковской области ввели 379 тысяч квадратных метров жилья. При расчете ввода жилья на одного жителя вышло 0,652 квадратных метра общей площади жилья на человека. Объемы вводы жилья в регионе выросли на 11,6%. Удельный вес Псковской области в общем объеме ввода жилья в 2023 году в России - 0,3%. На одного человека в Псковской области в среднем приходится 37,9 квадратных метра жилья. стоит отметить, что по показателю обеспеченности населения жильем Псковская область является лидером в РФ.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:

1 место - Ленинградская область,

6 место - Калининградская область,

36 место - Вологодская область,

38 место - Новгородская область,

44 место - Санкт-Петербург,

52 место - Республика Карелия,

62 место - Ненецкий автономный округ,

72 место - Архангельская область,

81 место - Республика Коми,

84 место - Мурманская область.

Очередным абсолютным рекордом закончился прошедший 2023 год для строительной отрасли — по данным Росстата, объем ввода жилья составил 110,44 миллиона квадратных метров, что на 7,5% выше, чем в 2022 году. Выросли и темпы сдачи многоквартирных домов (+13,7%) и жилых домов, построенных населением (+2,6%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,756 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 квадратных метра на человека.