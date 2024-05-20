Недвижимость

Программу помощи многодетным в погашении ипотеки могут продлить до 2030 года

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект подготовлен в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В послании Федеральном Собранию Владимир Путин поставил задачу поддержки семей, в которых родится третий и последующие дети. В частности, на улучшение жилищных условий многодетные семьи могут получить государственную выплату в размере 450 тысяч рублей для погашение ипотечного займа», - рассказал Александр Козловский.