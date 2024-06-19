Недвижимость

Клиенты Сбера получат скидку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик

Клиенты Сбера впервые смогут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик. Раньше такая опция была доступна только для вторичного жилья. Скидка будет действовать определённое время для каждого конкретного жилого комплекса. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, в ходе своего выступления на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Первый список с жилыми комплексами по всей РФ, которые участвуют в акции, появится в журнале и на витрине новостроек Домклик уже 10 июля. Каждые две недели список будет пересматриваться и обновляться. Акция продлится до 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе Сбера.

«Рад сообщить о запуске столь выгодного предложения для наших клиентов! Рекомендую тем, кто давно присматривался к покупке в ипотеку квартиры в новостройке, почаще заходить на нашу витрину и подписаться на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по понравившимся объектам. Любой ЖК с нашей витрины может стать участником акции», - сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.