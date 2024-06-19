Недвижимость

Почти 40% псковичей считают, что ипотека выгоднее съема жилья - опрос

38% псковичей считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье. В соответствующем опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

58% риелторов утверждает, что выгоднее платить ипотеку, 22% — снимать жилье. Доводы противоречивые: «Приобретается собственное жилье. В дальнейшем можно в любой момент его продать»; «Банку переплата около 40%. На эти деньги можно всю жизнь снимать шикарное жилье и не быть привязанным к одной точке».

Среди экономически активных псковичей голоса распределились так: 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жилье. 4 из 10 затруднились с оценкой. Причем сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин. Жители регионов — за ипотеку чаще, чем москвичи и петербуржцы.

Число сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.