Недвижимость

Рекордная ставка по ипотеке зафиксирована в России

Ставки на ипотечные кредиты в России выросли до 23%. Сообщают «Известия», называя этот показатель рекордным.

«За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, - приводит издание слова Татьяны Решетниковой, заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи». - Ссредняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам еще сохраняется».

С 1 июля завершилась программа льготной ипотеки на новостройки. По ней банки выдавали заемщикам ипотеку под 7%, а государство субсидировало кредитным организациям ставку до рыночной. С начала месяца ставки для заемщиков выросли до рыночного уровня, они привязаны к ключевой ставке, которая сегодня в России сохраняется на уровне 16%. Банк России допускает ее повышение до 17-18%.

Татьяна Решетникова назвала способы снизить расходы на обслуживание ипотеки. Среди них как понижение банками ставки при условии единовременной выплаты заемщиком комиссии, сумма которой привязана к стоимости объекта недвижимости. Либо можно попросить скидку у продавца: в этом случае ставка от банка сохранится на рыночном уровне, однако покупку более дешевого объекта обслуживать будет проще, к тому же выгода увеличится при потенциальном возможном в будущем снижении ставок и рефинансировании ипотеки.