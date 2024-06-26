Недвижимость

Сбербанк в ближайшее время запустит новые условия «Семейной ипотеки»

Сбербанк в ближайшее время запускает новые условия «Семейной ипотеки», которые придут на смену прежней программы с господдержкой, остановленной правительством 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жёсткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Минимальный размер процентной ставки по программе на Домклик теперь составит 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн рублей. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита – по рыночной.

«Семейная ипотека» в обновленных параметрах доступна:

Семьям с ребенком до 6 лет (включительно) или с ребенком с инвалидностью до 18 лет для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с подрядчиком с применением эскроу-счета.

Семьям с двумя детьми до 18 лет для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Данная категория заемщиков также может получить ипотечные средства на постройку дома по всей территории России.

Кирилл Царев отметил, что рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям c детьми до 6 лет (включительно) и семьям, у которых есть ребёнок с инвалидностью.

Все поданные до сегодняшнего дня заявки по программе «Семейная ипотека» будут пересмотрены банком по новым условиям.