Сбербанк в ближайшее время запустит новые условия «Семейной ипотеки»

Сбербанк в ближайшее время запускает новые условия «Семейной ипотеки», которые придут на смену прежней программы с господдержкой, остановленной правительством 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Минимальный размер процентной ставки по программе на Домклик теперь составит 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн рублей. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита – по рыночной.
«Семейная ипотека» в обновленных параметрах доступна:
Кирилл Царев отметил, что рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям c детьми до 6 лет (включительно) и семьям, у которых есть ребёнок с инвалидностью.
Все поданные до сегодняшнего дня заявки по программе «Семейная ипотека» будут пересмотрены банком по новым условиям.