Недвижимость

Минцифры и Минфин обсуждают продление льготной IТ-ипотеки

Минцифры обсуждает с Минфином условия продления льготной IТ-ипотеки, а главной целью станет удержание IТ-специалистов в регионах. Об этом рассказал журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Минцифры обсуждает с Минфином условия продления программы. При этом главная цель сейчас, которую мы формулируем, - это удержание специалистов на местах в регионах», - сказал он.

Программу льготной ипотеки для IТ-специалистов под 5% правительство России запустило в мае 2022 года. Максимальная сумма кредита для регионов с населением более 1 млн человек составляет 18 млн рублей, а для других субъектов РФ - 9 млн рублей. Программа действует до 31 декабря 2024 года, пишет ТАСС.