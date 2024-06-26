Недвижимость

Когда собственника могут водворить из квартиры, объяснили эксперты

С ростом ставок по кредитам и просрочками по ипотеке и коммунальным платежам возникают и риски потери жилья. Проблема усугубляется и другими причинами, которые могут привести к выселению из квартиры.

Наиболее частой причиной потери жилья является просрочка по ипотечным кредитам. В случае задолженности банк может инициировать судебное разбирательство, по результатам которого жильё выставляется на аукцион для погашения долга. Как отметила адвокат Оксана Грикевич, выселение возможно, если квартира является залогом по ипотеке, однако не распространяется на единственное жильё, если это не ипотечная собственность.

Однако недавнее изменение законодательства, вступившее в силу с 8 августа 2024 года (федеральный закон № 298-ФЗ), позволяет сохранить единственное ипотечное жильё в рамках процедуры банкротства. Это изменение предоставляет должникам дополнительные возможности для сохранения единственного жилья при банкротстве.

Руководитель практики правового сопровождения предпринимательства МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Константин Ткаченко пояснил, что выселение возможно только из ипотечного жилья, но не из единственного жилого помещения, если долг не обеспечен залогом. Однако подобные защитные меры могут распространяться и на апартаменты, если они соответствуют определённым условиям, пишет RuNews24.ru.

Оксана Грикевич рекомендовала внимательно следить за финансовыми обязательствами и обращаться к кредитору при первых признаках трудностей. Договориться о реструктуризации долга или отсрочке платежей также может помочь избежать выселения. В этом случае страхование кредита на случай непредвиденных обстоятельств, по мнению Антона Мельцова, основателя компании «Страховой брокер AMsec24», может обеспечить дополнительную финансовую защиту.

В случае долгов за коммунальные услуги выселение также возможно. Управляющая компания может подать в суд на взыскание долга, что в конечном итоге может привести к принудительному выселению. Оксана Грикевич советует своевременно оплачивать коммунальные услуги и обсуждать график платежей с управляющей компанией при финансовых затруднениях.

Адвокат и старший партнёр МКА «ЮрСити» Виталий Шакин подчеркнул, что незаконная перепланировка или бесхозяйственное содержание жилья также могут привести к его изъятию. Суд может принять решение о продаже такого помещения на публичных торгах, если собственник не устранит нарушения.