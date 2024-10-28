Недвижимость

Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании

Пилотными территориями, где будет реализовываться так называемый «псковский гектар», станут пять муниципальных образований: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский муниципальные округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект закона, касающийся выделения земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, на заседании комитета по экономической политике представила депутатам руководитель КУГИ Наталья Серебренникова.

Документ расширяет перечень специалистов, которые смогут безвозмездно получить земельные участки. В «пилот» вошли территории, где уже есть необходимые коммуникации.

«Если опыт будет удачным, распространим его на другие муниципалитеты. Есть огромная надежда на то, что это будет шансом вовлечь в хозяйственный оборот неиспользованные земельные участки, привлечь специалистов в муниципалитеты и увеличить численность населения», - обозначила глобальные задачи начальник управления по МСУ Елена Тимашова.