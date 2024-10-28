Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Покажите нам корову!
Иван, белиссимо!
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
Профсоюз хороший инструмент
босиком по траве
Кружки и секции для детей
литературные премии
 
 
 
ещё Недвижимость 28.10.2024 10:493 В Пскове застройщиков обязали согласовывать облик новых зданий 30.10.2024 18:570 Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании 29.10.2024 21:590 В Пскове с подрядчика взыскивают долги в виде земельного участка с многоэтажкой 29.10.2024 09:300 В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физлиц 28.10.2024 17:260 Суд обязал застройщика исправить недостатки в доме для переселенцев в Себежском районе 28.10.2024 10:493 В Пскове застройщиков обязали согласовывать облик новых зданий
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 29.10.2024 17:169 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании

30.10.2024 18:57|ПсковКомментариев: 0

Пилотными территориями, где будет реализовываться так называемый «псковский гектар», станут пять муниципальных образований: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский муниципальные округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект закона, касающийся выделения земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, на заседании комитета по экономической политике представила депутатам руководитель КУГИ Наталья Серебренникова.

 

Документ расширяет перечень специалистов, которые смогут безвозмездно получить земельные участки. В «пилот» вошли территории, где уже есть необходимые коммуникации. 

«Если опыт будет удачным, распространим его на другие муниципалитеты. Есть огромная надежда на то, что это будет шансом вовлечь в хозяйственный оборот неиспользованные земельные участки, привлечь специалистов в муниципалитеты и увеличить численность населения», - обозначила глобальные задачи начальник управления по МСУ Елена Тимашова. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 178 человек
30.10.2024, 19:460 Арт-медиации и многочисленные экскурсии ждут гостей на «Ночи искусств» в Псковском музее 30.10.2024, 19:400 Две матери в Псковской области ответили в суде за неуплату алиментов 30.10.2024, 19:200 Представители Псковской области работают на Всемирном конгрессе соотечественников 30.10.2024, 19:131 Фотофакт: Новая разметка появилась на площади Ленина в Пскове
30.10.2024, 19:000 Молодогвардейцы в Пскове посетили музей армии и флота 30.10.2024, 18:570 Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании 30.10.2024, 18:490 Валентин Власов стал семикратным чемпионом Псковской области по быстрым шахматам 30.10.2024, 18:460 Россельхознадзор с начала года проконтролировал отгрузку почти 12 тысяч тонн рапса от псковских производителей 
30.10.2024, 18:440 Волейболистки псковской «Бригантины» стали чемпионками области 30.10.2024, 18:420 С начала года в Псковской области сняли с реализации более 30 кг молочной продукции 30.10.2024, 18:410 «Великий, могучий»: хранители русского языка — круглый стол. ВИДЕО 30.10.2024, 18:401 В Псковской области обновлены три дороги к медицинским учреждениям
30.10.2024, 18:400 Начальники караулов по конвоированию псковского УФИН повысили уровень профмастерства 30.10.2024, 18:280 Подросток предстанет перед судом в Псковском районе за попытку сбыта наркотиков 30.10.2024, 18:250 Россиянка приревновала мужа к женщинам на улице и пырнула его ножом 30.10.2024, 18:230 За неделю в Псковской области выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ
30.10.2024, 18:170 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 «Псков» для ликвидации последствий ДТП 30.10.2024, 18:120 «Гайд-парк»: Наталья Мельникова — новый сенатор от Псковской области. ВИДЕО 30.10.2024, 18:090 Бельско-Устьенский дом-интернат отметил 80-летие 30.10.2024, 18:040 «Зверьё моё»: Плюсы и минусы домашних крыс 
30.10.2024, 17:580 Обновление законодательства о продаже алкоголя обсудили псковские депутаты 30.10.2024, 17:540 «Единая Россия» и правительство завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры 30.10.2024, 17:350 Порядок публикации правовых актов облизбиркома обсудили псковские депутаты 30.10.2024, 17:320 Финалистки «Мисс Псков» представили новую коллекцию популярного бренда
30.10.2024, 17:220 Псковичам рассказали о реестре этнокультурного достояния региона  30.10.2024, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 октября 30.10.2024, 17:040 Печорский суд оштрафовал иностранца на 150 тысяч рублей за взятку таможеннику 30.10.2024, 16:570 Екатерина Гончарова: Мы обязаны соблюдать чистоту русского языка для осмысления себя в нем
30.10.2024, 16:451 Вера Кондратьева: Муниципальная реформа была требованием времени 30.10.2024, 16:380 Кафе «Соль»: уютное заведение в Пскове отмечает год со дня открытия 30.10.2024, 16:370 Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год обсудили псковские депутаты  30.10.2024, 16:360 Карантин по бешенству отменили в двух очагах в Псковской области
30.10.2024, 16:240 «Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах? 30.10.2024, 16:240 Без рисков: перейти на цифровые квитанции предлагает псковский «Горводоканал» 30.10.2024, 16:230 До +8 градусов и дожди прогнозируют 31 октября в Псковской области 30.10.2024, 16:170 Выжившего в смертельном ДТП в Пустошкинском районе мальчика выписали из больницы
30.10.2024, 16:110 МТС начала предупреждать псковичей о телефонном мошенничестве во время разговора 30.10.2024, 16:060 Бесценность и обесцененность 30.10.2024, 16:060 Ротацию членов Молодежного парламента согласовал комитет Собрания по МСУ 30.10.2024, 16:010 «Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com
30.10.2024, 15:590 Автобусы из Пскова смогут делать новую остановку в Петербурге 30.10.2024, 15:480 Александр Братчиков: Необходимо концентрировать медкадры на юге и севере области 30.10.2024, 15:390 «Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ 30.10.2024, 15:270 Подростка сбил водитель автомобиля Ford в Пскове
30.10.2024, 15:210 По программе переселения соотечественников в Псковскую область приехали жители 15 стран 30.10.2024, 15:072 Льва Шлосберга* оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост без плашки иноагента 30.10.2024, 15:010 Использовать искусственный интеллект GigaChat для бизнеса стало удобнее 30.10.2024, 14:500 Отложенный эффект: что изменилось в великолукской больнице после объединения с областной
30.10.2024, 14:390 Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений построят в Псковском районе 30.10.2024, 14:320 Псковички были «На высоте» и завоевали 10 медалей 30.10.2024, 14:220 Московская органистка даст концерт в Пскове 30.10.2024, 14:090 Т1 Интеграция и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле
30.10.2024, 13:550 «Псковспассажиравтотрансу» грозит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную рекламу в автобусе 30.10.2024, 13:460 Наталья Мельникова о визите делегации Совфеда: Обмен мнениями и опытом будет полезен всем 30.10.2024, 13:400 Введение обязательного распределения студентов-медиков обсудил соцкомитет Собрания  30.10.2024, 13:360 Свыше половины автовладельцев покупают каско сами, а не из-за требований по кредиту — опрос
30.10.2024, 13:334 Неразворот для военного городка 30.10.2024, 13:310 Игорь Дитрих: Расширение налоговых льгот – дань уважения защитникам Родины 30.10.2024, 13:310 Сотрудники «Михайловского» привели в порядок исторические захоронения на кладбище близ Воронича 30.10.2024, 13:200 Наталья Мельникова: Мы работаем ради людей
30.10.2024, 13:160 В Псковской области политические репрессии носили особый характер — Дмитрий Шахов 30.10.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция круглого стола с хранителями русского языка 30.10.2024, 12:570 Расчет индекса качества городской среды обсудили на бюджетном комитете Собрания 30.10.2024, 12:460 Благородные олени мигрировали в Полистовский заповедник
30.10.2024, 12:401 Наталья Мельникова поделилась впечатлениями о работе в Совете Федерации 30.10.2024, 12:330 Алексей Наумец встретился с семьями бойцов в Плюсском и Стругокрасненском округах 30.10.2024, 12:220 Т1 Иннотех автоматизировал расчет кредитного риска в ВТБ 30.10.2024, 12:180 Введение новых льгот для вдов участников СВО обсудил соцкомитет Собрания
30.10.2024, 12:150 Сделать автобусную остановку в районе Пристани предложили в Пскове 30.10.2024, 12:100 Размер патента на работу для иностранцев в 2025 году рассмотрели псковские депутаты 30.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с новым сенатором от Псковской области 30.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 октября
30.10.2024, 11:571 На плац возле военно-учебного центра в Пскове запретят въезд 30.10.2024, 11:540 «Великий, могучий»: хранители русского языка — круглый стол 30.10.2024, 11:470 МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса антивирусы 30.10.2024, 11:451 «Нужен узкий круг грамотных специалистов»: благоустройство Пскова обсудили в Собрании
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru