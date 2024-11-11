Недвижимость

В России выросли цены и спрос на аренду коттеджей на Новый год - аналитики

В России за год существенно выросли спрос и цены на аренду загородных домов на Новый год, отчасти это связано с еще большим подорожанием заграничного отдыха, рассказали участники рынка.

Цены на новогоднюю аренду загородных домов в России выросли за год в среднем на 10-15%, однако это меньше динамики подорожания зарубежных турпоездок, на стоимость которых влияют цены на авиабилеты и гостиницы, а также ослабление курса рубля, сообщил глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«По сравнению с прошлым годом спрос на новогоднюю загородную аренду увеличился примерно на 40%. Это связано с тем, что все больше людей предпочитают на праздники оставаться внутри страны, нежели ехать за границу, где очень высокие цены на Новый год», - рассказал директор по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин.

По данным сервиса «Авито.Путешествия» к последней декаде ноября в Московской области на новогодние даты уже забронировано около 10% от всех доступных посуточных домов, таунхаусов, дач и коттеджей, в Калужской - 15%, во Владимирской - 25%, пишет РИА Недвижимость. Клиенты бронируют объекты в основном на две ночи, а заселяться собираются впятером, рассказал представитель сервиса.

Средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье в период новогодних праздников, по данным «Авито», составила 23,5 тысяч рублей в сутки, во Владимирской и Калужской областях - 19 тысяч рублей.