Недвижимость

Что произойдет с рынком недвижимости весной 2025 года, рассказал эксперт

В настоящее время многие участники рынка, как покупатели, так и продавцы, формируют свои ожидания и прогнозы относительно целесообразности приобретения или продажи объектов недвижимости в ближайшем будущем. Эксперт в области недвижимости Алексей Фёдоров представил своё видение перспектив развития рынка недвижимости в России в весенние месяцы 2025 года.

Эксперт отметил, что на рынок недвижимости воздействует множество факторов, и их совокупность формирует общую картину. Например, общий экономический климат в стране, уровень инфляции, процентные ставки по кредитам и уровень доходов оказывают прямое влияние на спрос и предложение на рынке недвижимости.

«Различные программы государственной поддержки, субсидии и льготные ипотечные ставки могут значительно стимулировать и поддерживать покупательскую активность. Объем новостроек и вторичного жилья, доступных на рынке, также влияет на динамику цен. Весна 2025 года, вероятно, станет периодом оживления рынка недвижимости после периода турбулентности. Однако я не ожидаю, что произойдет резкий скачок или падение цен на недвижимость», — объясняет эксперт.

Он высказал предположение, что рост цен на недвижимость будет менее значительным, чем в предыдущие периоды. Это обусловлено замедлением темпов строительства новых объектов недвижимости и возможным ужесточением условий ипотечного кредитования.

«Спрос на недвижимость, вероятно, сохранится на стабильном уровне, но без резких всплесков. Покупательская активность будет зависеть от доступности ипотечных кредитов и уровня доходов населения. Предполагаю, что рынок будет более дифференцированным. Спрос на качественное жилье в комфортных районах с развитой инфраструктурой будет выше, чем на качественное жилье в отдаленных районах», — комментирует спикер.

По мнению Алексея Фёдорова, в связи с растущей популярностью удалённой работы и стремлением к более спокойному образу жизни, спрос на загородную недвижимость и жильё в пригородах может увеличиться. При этом застройщики, вероятно, продолжат активно разрабатывать новые жилые комплексы, но возможно, с более медленными темпами, пишет RuNews24.ru.

Эксперт также выделил несколько потенциальных рисков, которые могут повлиять на ситуацию на рынке недвижимости весной 2025 года. В частности, высокий уровень инфляции может привести к снижению покупательной способности населения. Кроме того, повышение процентных ставок по кредитам может сделать ипотеку менее доступной и негативно сказаться на спросе.