Что произойдет с рынком недвижимости весной 2025 года, рассказал эксперт

В настоящее время многие участники рынка, как покупатели, так и продавцы, формируют свои ожидания и прогнозы относительно целесообразности приобретения или продажи объектов недвижимости в ближайшем будущем. Эксперт в области недвижимости Алексей Фёдоров представил своё видение перспектив развития рынка недвижимости в России в весенние месяцы 2025 года.
Эксперт отметил, что на рынок недвижимости воздействует множество факторов, и их совокупность формирует общую картину. Например, общий экономический климат в стране, уровень инфляции, процентные ставки по кредитам и уровень доходов оказывают прямое влияние на спрос и предложение на рынке недвижимости.
Он высказал предположение, что рост цен на недвижимость будет менее значительным, чем в предыдущие периоды. Это обусловлено замедлением темпов строительства новых объектов недвижимости и возможным ужесточением условий ипотечного кредитования.
По мнению Алексея Фёдорова, в связи с растущей популярностью удалённой работы и стремлением к более спокойному образу жизни, спрос на загородную недвижимость и жильё в пригородах может увеличиться. При этом застройщики, вероятно, продолжат активно разрабатывать новые жилые комплексы, но возможно, с более медленными темпами, пишет RuNews24.ru.
Эксперт также выделил несколько потенциальных рисков, которые могут повлиять на ситуацию на рынке недвижимости весной 2025 года. В частности, высокий уровень инфляции может привести к снижению покупательной способности населения. Кроме того, повышение процентных ставок по кредитам может сделать ипотеку менее доступной и негативно сказаться на спросе.