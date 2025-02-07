Недвижимость

Собственников обязали снести самовольно установленные гаражи в Пскове

Администрация города Пскова выпустила постановления, касающиеся сноса самовольно установленных гаражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации.

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Объекты находятся в Пскове по следующим адресам: улица 1-я Песочная, рядом с домом №47, улица Сиреневый бульвар, около земельного участка №2.

Согласно документам, владельцы гаражей обязаны самостоятельно осуществить демонтаж конструкций в указанные сроки. В противном случае гаражи будут снесены силами муниципального казённого учреждения «Служба благоустройства города» в рамках установленной очереди.