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Собственников обязали снести самовольно установленные гаражи в Пскове

19.02.2025 13:51|ПсковКомментариев: 0

Администрация города Пскова выпустила постановления, касающиеся сноса самовольно установленных гаражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации.

Фото здесь и далее: Яндекс. Карты

Объекты находятся в Пскове по следующим адресам: улица 1-я Песочная, рядом с домом №47, улица Сиреневый бульвар, около земельного участка №2.

Согласно документам, владельцы гаражей обязаны самостоятельно осуществить демонтаж конструкций в указанные сроки. В противном случае гаражи будут снесены силами муниципального казённого учреждения «Служба благоустройства города» в рамках установленной очереди.

Теги: #гараж
Источник: Псковская Лента Новостей
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