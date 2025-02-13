Общество

Гараж демонтировали на улице Александра Невского в Пскове

На территории города Псков служба благоустройства города осуществила демонтаж объекта движимого имущества,расположенного на земельном участке в границах кадастрового квартала 60:27:0060251 на территории города Пскова по адресу: Псков, улица Александра Невского, напротив дома № 18».

Как сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова, демонтаж объекта осуществлён с разбором объекта движимого имущества.

Имущество, находившееся внутри объекта движимого имущества, было перемещено для временного хранения на территорию МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 72.