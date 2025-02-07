Недвижимость

Перспектива уголовной ответственности вынудила директора псковской строительной компании погасить долг

В Пскове разгорелся юридический конфликт между двумя строительными компаниями, связанный с договором долевого участия в строительстве. Согласно условиям договора, один из застройщиков обязался передать в собственность другой строительной компании трехкомнатную квартиру, однако после ее получения ответчик не произвел оплату, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В связи с нарушением условий договора, другая строительная компания была вынуждена обратиться в суд для защиты своих интересов. Суд обязал директора компании оплатить стоимость квартиры в размере более 4 млн 350 тыс. рублей, а также неустойку, начисленную на сумму задолженности. Получив исполнительный документ, судебный пристав- исполнитель города Пскова возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника.

Зная о возбуждении исполнительного производства, директор организации продолжал уклоняться от исполнения решения суда, в связи с чем сотрудник ведомства применил комплекс мер принудительного характера, предупредил об уголовной ответственности, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Перспектива уголовного преследования побудила руководство компании признать, что исполнения решения суда избежать не удастся. Директор на следующий день предоставил судебному приставу-исполнителю платежное поручение, подтверждающее погашение задолженности.