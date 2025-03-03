Способы сэкономить на ремонте в 2025 году перечислили россиянам

В 2025 году ремонт может стать серьёзным бременем для бюджета, однако при грамотном подходе и применении определённых методов можно значительно снизить издержки. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина предоставила рекомендации по оптимизации затрат на ремонт.
По её мнению, следует применять качественные, но при этом доступные материалы. В частности, вместо дорогостоящих натуральных камней можно рассмотреть возможность использования искусственных камней или их имитаций. Это позволит существенно сократить расходы, не нанося ущерба эстетическому восприятию помещения, пишет RuNews24.ru.
Существует ещё один полезный лайфхак, который может помочь сэкономить: можно объединиться с соседями или друзьями, чтобы совместно приобрести материалы оптом. Это позволит получить дополнительные скидки. Экономия может варьироваться в зависимости от масштабов ремонта и усилий. Однако, применяя эти советы, можно сэкономить от 20% до 50% затрат.