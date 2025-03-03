Недвижимость

Способы сэкономить на ремонте в 2025 году перечислили россиянам

В 2025 году ремонт может стать серьёзным бременем для бюджета, однако при грамотном подходе и применении определённых методов можно значительно снизить издержки. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина предоставила рекомендации по оптимизации затрат на ремонт.

«Для начала очень важно составить четкий план расходов и строго его придерживаться. Это поможет избежать неожиданных затрат и позволит оставаться в рамках бюджета. Исследуйте рынок, сравните цены на материалы и услуги различных подрядчиков. Вы удивитесь, как часто можно найти выгодные предложения. Помните, что покраска стен или укладка плитки, выполненные самостоятельно, могут значительно сократить ваш бюджет. Если у вас есть такие навыки, не стесняйтесь их использовать», — отмечает Юлия Бутырина.

По её мнению, следует применять качественные, но при этом доступные материалы. В частности, вместо дорогостоящих натуральных камней можно рассмотреть возможность использования искусственных камней или их имитаций. Это позволит существенно сократить расходы, не нанося ущерба эстетическому восприятию помещения, пишет RuNews24.ru.

«Не забывайте про сезонные скидки. Планируйте ремонт в межсезонье, когда часто бывают скидки на строительные материалы и услуги», — советует эксперт.

Существует ещё один полезный лайфхак, который может помочь сэкономить: можно объединиться с соседями или друзьями, чтобы совместно приобрести материалы оптом. Это позволит получить дополнительные скидки. Экономия может варьироваться в зависимости от масштабов ремонта и усилий. Однако, применяя эти советы, можно сэкономить от 20% до 50% затрат.