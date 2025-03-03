Недвижимость

Россияне стали чаще продавать свои квартиры в рассрочку

В России резко вырос интерес к рассрочкам при продаже квартир не только в новостройках, но и на вторичном рынке, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

«Каждый пятый собственник недвижимости в России готов предоставлять рассрочку покупателям своей квартиры или дома взамен дорогой рыночной ипотеке. При этом ее условия во многом зависят от срочности продажи, срока рассрочки и целей продажи, сложнее всего решиться на рассрочку тем, кто продает с целью улучшения жилищных условий, поэтому чаще других они предлагают рассрочку не безвозмездную, а с увеличением цены объекта или начислением процентов за ее предоставление. В нынешних условиях кредитования это получается значительно выгоднее, чем ипотека», — объяснила она.

По ее словам, рассрочки между физлицами при продаже жилой недвижимости были популярны в 2014–2015 годах на фоне роста ключевой ставки, но по мере ее снижения этот инструмент потерял актуальность.

«Рынок постепенно адаптируется к высокой ключевой ставке и крайне дорогой ипотеке и вслед за рассрочками на первичном рынке начал активно развиваться тренд на рассрочки при продаже готового жилья. По нашим оценкам, с начала года порядка 7% собственники продавали с той или иной формой рассрочки», — сказала эксперт.

При этом в российском законодательстве давно есть механизм предоставления рассрочек. По факту он не особо отличается от того, как приобретаются квартиры с привлечением кредитных средств банка.

«На период рассрочки накладывается обременение при регистрации, так же как при оформлении ипотеки. Если покупатель нарушит условия договора, сделка может быть расторгнута по соглашению сторон с возвратом денежных средств покупателю и квартиры собственнику. Либо продавец в судебном порядке имеет право взыскать оставшуюся сумму задолженности, в том числе путем реализацию залогового объекта», — пояснила Дыдалина.

Эксперт отметила, что при затяжном периоде высокой ключевой ставки и дорогой рыночной ипотеки доля рассрочек на вторичном рынке будет расти и к концу года может составить до 10–15% в общем объеме продаж, пишут «Известия».

«Рассрочки в текущих условиях выгодны как продавцам, которые заинтересованы в срочной продаже своих квартир, так и покупателям, для которых они становятся более доступной альтернативой дорогой ипотеке, поэтому в ближайшей перспективе доля сделок с рассрочкой на вторичном и загородном рынках будет только расти», — подытожила Дыдалина.