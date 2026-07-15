 
Недвижимость

Стройка переживает самый затяжной спад за десять лет

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Объем строительных работ в России снижается пятый месяц подряд — это самый продолжительный спад в отрасли со времен кризиса 2015–2016 годов. За январь – май 2026 года падение составило 7,4%, а ввод жилья сократился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Основные причины — высокая ключевая ставка, рост стоимости строительства и снижение спроса на жилье. С 1 февраля вступило в силу правило «один льготный кредит на одну семью», что сократило выдачу льготной ипотеки, а с октября ожидается ужесточение условий семейной программы. На этом фоне банки отказывают по 60% заявок на жилищные кредиты, что охлаждает рынок.

Падение строительства уже отражается на смежных отраслях: производство цемента сократилось на 16,2%, металлоконструкций — на 8,7%, фанеры — на 11,6%. Эксперты связывают восстановление отрасли со снижением ключевой ставки хотя бы до 10%, но такой сценарий вряд ли реализуется раньше, чем через один–два года, пишут «Известия».

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