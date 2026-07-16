С опережением графика и музыкой в лифте: как выглядит новый жилой квартал в Псковском округе

Псковский муниципальный округ продолжает прирастать новыми кварталами и меняться на глазах. Простор, тишина дворов без машин и детский смех – именно такой предстала перед гостями площадка на улице Героя Досягаева, 4. Здесь прошла презентация жилого комплекса «Семейный». Этот дом – лишь часть большого жилого массива, но часть знаковая: объект не просто ввели в эксплуатацию, а сдали с опережением графика на четыре месяца и заселили уже на 95%.
Оценить новостройку и поздравить новоселов приехали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик.
Цена, качество и тишина двора
Счастливые обладатели квартир окружили главу муниципалитета прямо во дворе. В неформальной беседе Наталья Федорова поинтересовалась, по каким принципам люди выбирают жилье сегодня. Ответы жителей сложились в портрет дома, который был перед ними.
Глава округа присоединилась к добрым пожеланиям, отметив важность дальнейшего благоустройства: «Пожелаем застройщику развивать инфраструктуру, чтобы у жителей не возникало вопросов, а жителям – комфортного проживания и хороших впечатлений от района».
Два дома до конца года
Развитие микрорайона не останавливается ни на день. Наталья Федорова отметила, что благодаря активной застройке пригородов число жителей округа с каждым годом растет. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году введено более 62 тысяч квадратных метров жилья, а в этом темпы только возрастают.
Она также обратила внимание, что застройщик не только соблюдает сроки строительства, но и активно задействует современные технологии. Компания комплексно подходит к созданию доступной среды для инвалидов и многодетных семей. Еще один важный плюс новостроек вокруг Пскова – транспортная доступность.
Высокие потолки и музыкальный лифт
Ярким моментом встречи стало приглашение от одного из жильцов посмотреть квартиру изнутри. Дорога на этаж превратилась в маленькое удовольствие: просторный лифт встретил гостей встроенной приятной музыкой. Едва переступив порог «голой» трехкомнатной квартиры, гости смогли оценить качество строительства без прикрас.
«Планировка интересная. Хороший пол, потолки высокие», – отметила Наталья Федорова, осматривая помещение. Отдельное внимание она уделила балкону, который своими размерами скорее напоминал дополнительную комнату. «Тут можно обустроить целый кабинет!» – восхитилась глава округа.
Обсуждая возможности ремонта, Олег Товстик пояснил, что компания идет навстречу покупателям. «Если есть желание, мы делаем квартиру с отделкой сразу. Все зависит от предпочтений и платежеспособности человека», – отметил директор. Он добавил, что муниципальные квартиры для детей-сирот в этом районе сдаются уже с полной отделкой и натяжными потолками.
Комфорт без барьеров
Дом на улице Героя Досягаева, 4 полностью адаптирован для маломобильных граждан. Как уточнил Олег Товстик, входные группы здесь понижены, а лифт опускается на нулевую отметку, чтобы человек с инвалидностью или мама с малышом на коляске могли беспрепятственно попасть в подъезд.
Отдельного разговора заслуживает двор. «Во дворе этого дома находится муниципальный детский сад, ранее построенный нами и переданный округу. Ребенка можно отдать в садик, не выходя за пределы двора – редкость и большое благо для жителей. Кроме того, с торца дома мы отказались от строительства еще одного здания в пользу парковок. Их площадь примерно равна стадиону, чтобы у жителей никогда не было проблем с машинами», – подчеркнул гендиректор.
Олег Товстик отметил, что дом сдан на четыре месяца раньше контрактных обязательств. Изначально ввести его в эксплуатацию планировали только в декабре. Сейчас ключи уже почти у всех новоселов: «Сейчас покупатели активно делают отделочные работы под свои дизайны и возможности. Дом рассчитан на 135 квартир, и почти все заселены – порядка 95%».
Часть чего-то большего
Этот дом – лишь малая часть большой работы по развитию территории, которая началась еще в 2012 году. По словам гендиректора, когда-то здесь были заросли сорняков и свалки мусора, а теперь реализуется квартальная застройка на сотни тысяч метров.
В ближайших планах компании – завершение домов на улице Героя Досягаева, 6, 7 и 9, а также активное освоение 16-го квартала. Там, на границе с Рижским проспектом, вырастет ЖК «Панорама» с захватывающими видами из окон 16-этажных высоток.
Говоря о знаковых проектах «ЛУГ-Девелопмент», директор выделил дом «Парус Делюкс» на Ольгинской набережной с видом на Троицкий собор и выходом к реке Великой, а также необычный дом на улице Пароменской, 24 – четырехэтажный, с угловыми башенками.
Секретом успеха компании гендиректор называет зрелость и десятилетний опыт: «Коллектив – наш главный актив: профессиональный и опытный, любой проект нам по плечу».
За эти годы компания освоила практически все современные технологии домостроения: от каркасно-панельного до кирпичного. «В этом и заключается наша особенность: мы строим примерно половину всего многоэтажного жилья в городе», – отметил Олег Товстик.
Этот дом – лишь необходимая часть огромной истории развития Псковского округа. Но именно из таких кирпичиков, сданных досрочно, с заселенными квартирами и продуманными дворами складывается большое будущее целого микрорайона. Там, где еще вчера были пустыри, сегодня звучит музыка в лифтах и детский смех на площадках. А это, пожалуй, и есть главный признак того, что Псковская область по-настоящему живет и расцветает.
Алена Балан