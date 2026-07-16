С опережением графика и музыкой в лифте: как выглядит новый жилой квартал в Псковском округе

Псковский муниципальный округ продолжает прирастать новыми кварталами и меняться на глазах. Простор, тишина дворов без машин и детский смех – именно такой предстала перед гостями площадка на улице Героя Досягаева, 4. Здесь прошла презентация жилого комплекса «Семейный». Этот дом – лишь часть большого жилого массива, но часть знаковая: объект не просто ввели в эксплуатацию, а сдали с опережением графика на четыре месяца и заселили уже на 95%.

Оценить новостройку и поздравить новоселов приехали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик.

Цена, качество и тишина двора

Счастливые обладатели квартир окружили главу муниципалитета прямо во дворе. В неформальной беседе Наталья Федорова поинтересовалась, по каким принципам люди выбирают жилье сегодня. Ответы жителей сложились в портрет дома, который был перед ними.

«Замечательный обустроенный район. Он развивается и строится, здесь все есть для детей: ясли, площадки и другие ребята, с кем можно поиграть. Тихий двор, свободный от машин – это очень удобно. Доступность по цене и качеству тоже на уровне. Пять минут – и ты уже идешь за продуктами, все рядом. Застройщик хороший, один из самых крупных, никаких вопросов с доверием не было», – поделилась одна из жительниц.

Глава округа присоединилась к добрым пожеланиям, отметив важность дальнейшего благоустройства: «Пожелаем застройщику развивать инфраструктуру, чтобы у жителей не возникало вопросов, а жителям – комфортного проживания и хороших впечатлений от района».

Два дома до конца года

Развитие микрорайона не останавливается ни на день. Наталья Федорова отметила, что благодаря активной застройке пригородов число жителей округа с каждым годом растет. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году введено более 62 тысяч квадратных метров жилья, а в этом темпы только возрастают.

«Уже сданы пять многоквартирных домов. Что касается планов на этот год, то мы идем с опережением графика: два дома, которые должны были сдаваться только в 2027 году, будут введены досрочно до конца этого года», – подчеркнула глава муниципалитета.

Она также обратила внимание, что застройщик не только соблюдает сроки строительства, но и активно задействует современные технологии. Компания комплексно подходит к созданию доступной среды для инвалидов и многодетных семей. Еще один важный плюс новостроек вокруг Пскова – транспортная доступность.

«При выборе квартир приоритет часто отдают новостройкам вокруг Пскова из-за близости к центру. Отмечу и тренд на дворы без машин или на увеличение парковочных мест по нормативу – это удобно для жителей и важный момент при выборе квартиры», – добавила Наталья Федорова.

Высокие потолки и музыкальный лифт

Ярким моментом встречи стало приглашение от одного из жильцов посмотреть квартиру изнутри. Дорога на этаж превратилась в маленькое удовольствие: просторный лифт встретил гостей встроенной приятной музыкой. Едва переступив порог «голой» трехкомнатной квартиры, гости смогли оценить качество строительства без прикрас.

«Планировка интересная. Хороший пол, потолки высокие», – отметила Наталья Федорова, осматривая помещение. Отдельное внимание она уделила балкону, который своими размерами скорее напоминал дополнительную комнату. «Тут можно обустроить целый кабинет!» – восхитилась глава округа.

Обсуждая возможности ремонта, Олег Товстик пояснил, что компания идет навстречу покупателям. «Если есть желание, мы делаем квартиру с отделкой сразу. Все зависит от предпочтений и платежеспособности человека», – отметил директор. Он добавил, что муниципальные квартиры для детей-сирот в этом районе сдаются уже с полной отделкой и натяжными потолками.

Комфорт без барьеров

Дом на улице Героя Досягаева, 4 полностью адаптирован для маломобильных граждан. Как уточнил Олег Товстик, входные группы здесь понижены, а лифт опускается на нулевую отметку, чтобы человек с инвалидностью или мама с малышом на коляске могли беспрепятственно попасть в подъезд.

Отдельного разговора заслуживает двор. «Во дворе этого дома находится муниципальный детский сад, ранее построенный нами и переданный округу. Ребенка можно отдать в садик, не выходя за пределы двора – редкость и большое благо для жителей. Кроме того, с торца дома мы отказались от строительства еще одного здания в пользу парковок. Их площадь примерно равна стадиону, чтобы у жителей никогда не было проблем с машинами», – подчеркнул гендиректор.

Олег Товстик отметил, что дом сдан на четыре месяца раньше контрактных обязательств. Изначально ввести его в эксплуатацию планировали только в декабре. Сейчас ключи уже почти у всех новоселов: «Сейчас покупатели активно делают отделочные работы под свои дизайны и возможности. Дом рассчитан на 135 квартир, и почти все заселены – порядка 95%».

Часть чего-то большего

Этот дом – лишь малая часть большой работы по развитию территории, которая началась еще в 2012 году. По словам гендиректора, когда-то здесь были заросли сорняков и свалки мусора, а теперь реализуется квартальная застройка на сотни тысяч метров.

«Вся территория рассчитана примерно на 300 тысяч метров жилья, площадью около 150 гектаров. 15 лет назад здесь были одни сорняки и мусор, теперь растет красивый микрорайон. Мы давно отошли от точечной стройки. Квартальная застройка позволяет реализовать наши идеи, организовать пространство вокруг дома и увеличить парковки. Мы строим кварталы, кварталы преобразуются в микрорайоны – так мы движемся дальше. Планы строительства расписаны до конца 2030 года не только в этом районе, но и на Запсковье и Завеличье», – рассказал Олег Товстик.

В ближайших планах компании – завершение домов на улице Героя Досягаева, 6, 7 и 9, а также активное освоение 16-го квартала. Там, на границе с Рижским проспектом, вырастет ЖК «Панорама» с захватывающими видами из окон 16-этажных высоток.

Говоря о знаковых проектах «ЛУГ-Девелопмент», директор выделил дом «Парус Делюкс» на Ольгинской набережной с видом на Троицкий собор и выходом к реке Великой, а также необычный дом на улице Пароменской, 24 – четырехэтажный, с угловыми башенками.

«Каждый наш дом по-своему уникален. Мы набираемся опыта, учитываем просьбы и пожелания покупателей в следующих проектах», – подчеркнул Олег Товстик.

Секретом успеха компании гендиректор называет зрелость и десятилетний опыт: «Коллектив – наш главный актив: профессиональный и опытный, любой проект нам по плечу».

За эти годы компания освоила практически все современные технологии домостроения: от каркасно-панельного до кирпичного. «В этом и заключается наша особенность: мы строим примерно половину всего многоэтажного жилья в городе», – отметил Олег Товстик.

Этот дом – лишь необходимая часть огромной истории развития Псковского округа. Но именно из таких кирпичиков, сданных досрочно, с заселенными квартирами и продуманными дворами складывается большое будущее целого микрорайона. Там, где еще вчера были пустыри, сегодня звучит музыка в лифтах и детский смех на площадках. А это, пожалуй, и есть главный признак того, что Псковская область по-настоящему живет и расцветает.

Алена Балан