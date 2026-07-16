Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в Псковском округе за полгода

В 2026 году на территории Псковского муниципального округа ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов, до конца года планируется ввести еще девять, сообщила в Мах глава округа Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

«Ежегодно на территории муниципалитета появляются сотни новоселов. Так, за 2025 год застройщиками сдано в эксплуатацию восемь многоэтажек общей площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Накануне побывала в новом доме в деревне Борисовичи (теротдел «Завеличье») по улице Героя России Досягаева, 4. Десятиэтажка (+ один подземный этаж) общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, 135 квартир новой планировки (1, 2, 3-комнатные). Застройщик рассказал, что дом обеспечен инженерными сетями, в том числе – газовыми, во дворе детская площадка, удобная парковка. Уже есть жильцы, планировкой квартир и инфраструктурой дома довольны», - сообщила Наталья Федорова.

Глава округа добавила, что застройка территорий округа на границе с Псковом ведется не только в Борисовичах, но и в Хотицах, и в Писковичах.

«Застройщик продолжает возведение жилых домов в ЖК "Невский парк". Напомню, в качестве государственной поддержки в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" муниципалитет в конце минувшего года выполнил свои обязательства и сдал в эксплуатацию модульную газовую котельную. Отмечу, на территории Псковского округа в настоящее время ведут строительство МКД шесть компаний-застройщиков», - заключила Наталья Федорова.