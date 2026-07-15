Заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить – ВТБ

По итогам первого полугодия доля готовых загородных домов стала больше доли строящихся объектов. По данным ВТБ, готовые частные дома интересовали ипотечных заемщиков в пять раз чаще, чем строительство домов «с нуля». Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п. п. год к году. Почти каждый второй заёмщик (46%) приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.

Спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие. Пик пришёлся на март. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

Старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что заемщики всё чаще выбирают готовые дома — с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться. Банкир подчеркнул, что структура спроса ощутимо меняется из-за текущей специфики рынка.