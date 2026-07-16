Как изменить данные собственника в квитанции, рассказали в псковичам в Фонде капремонта

Порядок действий для смены данных собственника в квитанции за капитальный ремонт рассказали Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.
«Чтобы обновить данные собственника в квитанции за капитальный ремонт, нужно сообщить об этом в региональный фонд капремонта. Для этого предоставьте документы, подтверждающие смену владельца», - сообщили в фонде.
Какие документы нужны:
- Выписка из ЕГРН с указанием объекта и собственника.
- Свидетельство о регистрации права собственности или другой документ, подтверждающий ваше право владеть квартирой (например, договор купли-продажи с отметкой о регистрации).
Подать документы можно лично в офисе фонда по адресу: улица Петровская, 51, 5 этаж; по почте на адрес фонда, электронной почтой: info@fkr60.ru; или в сообществе ВКонтакте.
«Важно помнить, что лицевой счёт остаётся прежним, так как привязан к квартире, а не к собственнику и изменения вносятся только на основании правоустанавливающих документов», - добавили в фонде.
После переоформления необходимо проверить квитанцию на корректность данных (ФИО собственника, адрес, площадь помещения).
«Если после подачи документов квитанции всё ещё приходят на имя прежнего владельца, обратитесь в фонд по телефонам:
29-82-17, 29-82-27, 29-82-68, 29-82-69, 29-82-23», - заключили в фонде.