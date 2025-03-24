Недвижимость

Олег Брячак: Сектор жилищного строительства терпит сложности

Сектор жилищного строительства терпит сложности, такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак на 43-й сессии Собрания 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня сектор жилищного строительства терпит сложности. Первое - это отмена льготных ипотек, программа прекратила свое действие в июле 2024 года. В результате у застройщика упали продажи», - подчеркнул Олег Брячак.

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Депутат пояснил, что сейчас застройка осуществляется по проектному финансированию, деньги кладут на счет в банке. И если раньше ставка была 11%, то на данный момент она составляет 30%. «Ставка 30% - убийственна», - сказал он.

«С момента середины прошлого года встали продажи, то есть дом будут сдавать позже, а это санкции от граждан или отсутствие рентабельности строительства дома. На строительстве домов зарабатывают банки, потому что банк хочет видеть большую моржу», - уточнил Олег Брячак.

Депутат призвал разработать и внести изменения в 214 федеральный закон для нормализации ситуации в сфере застройки.