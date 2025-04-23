Недвижимость

Лимит для банков на IT-ипотеку будет отменен

Минцифры РФ согласовало с кабмином отмену лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек, это делается для того, чтобы исключить приостановку выдач этих льготных кредитов, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«Минцифры по согласованию с правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек», - сказано в сообщении.

Как объяснили в министерстве, из-за установленных для банков лимитов возникали ситуации, когда банки достигали их и приостанавливали выдачу кредитов. «В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», - сказали в Минцифры.

Также уточняется, что с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы , что позволит снизит финансовую нагрузку для заемщиков.

«IT-ипотека является важной мерой поддержки - в настоящий момент выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку, превысит 91,5 тысячи», - добавили в Минцифры.

Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до 2030 года. Максимальная ставка составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, пишет РИА Новости.