Недвижимость

Договор аренды «Палат Меньшиковых» снова просят расторгнуть через суд

Арбитражный суд рассмотрит иск Росимущества о расторжении охранно-арендного договора памятника XVII века — Палат Меньшиковых в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.





Фото взято с сайта xcourse

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях обратилось в суд с иском к ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» о расторжении охранно-арендного договора на пользование недвижимым памятником истории и культуры - Палат Меньшиковых, памятника архитектуры XVII века (дом I и дом II).

В качестве основания расторжения охранно-арендного договора управление указывает на отсутствие эксплуатации спорных зданий обществом, неосуществление мер по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, что влечет ухудшение их состояния и угрозу причинения вреда памятникам.

Предварительное и судебное заседания назначены на 17 июня (дело №А52-1033/2025).

Напомним, ранее в деле №А52-2427/2023 Арбитражный суд Псковской области рассматривал иск Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях к ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» о расторжении охранно-арендного договора на пользование Палатами Меньшиковых (дом I и дом II).

Решением от 22 января 2024 года в удовлетворении требований отказано.

Также в рамках дела №А52-5842/2024 исковые требования управления к обществу о расторжении охранно-арендного договора на пользование недвижимым памятником истории и культуры были оставлены судом без рассмотрения.