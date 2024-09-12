Недвижимость

Иск о расторжении договора аренды «Палат Меньшиковых» поступил в псковский суд

В Арбитражный суд Псковской области поступил иск о расторжении охранно-арендного договора на пользование памятником истории и культуры «Палаты Меньшиковых, памятник архитектуры XVII века (дом I и дом II)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фотографии из материалов дела

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях обратилось с иском к ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» о расторжении охранно-арендного договора на пользование памятником истории и культуры, который расположен по адресу: город Псков, улица Советская, дом 50.

Предварительное и судебное заседания назначены на 29 октября.

Ранее Арбитражным судом Псковской области уже рассматривался спор между Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях к ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» касательно спорного объекта.