Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове

Игорь Дитрих поздравил коллектив Псковской стоматологической поликлиники с профессиональным праздником

Семейный чемпионат по боулингу пройдет в Пскове в честь Дня России

Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России

Глава АХО филиала центра «Воин: Мы воспитываем не солдат, а патриотов своей Родины