Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове

Арбитражный суд Псковской области отказал администрации городского поселения «Остров» в удовлетворении требований об освобождении части земельного участка, предоставленного в субаренду индивидуальному предпринимателю Эдуарду Джангиряну, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.
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Участок предназначен для размещения ресторана быстрого питания «Шашлычный дворик №1» в городе Остров.
Судебное разбирательство, получившее номер дела А52-459/2025, завершилось 11 июня.