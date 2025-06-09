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Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове

11.06.2025 16:27|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области отказал администрации городского поселения «Остров» в удовлетворении требований об освобождении части земельного участка, предоставленного в субаренду индивидуальному предпринимателю Эдуарду Джангиряну, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Изображение: Яндекс. Карты

Участок предназначен для размещения ресторана быстрого питания «Шашлычный дворик №1» в городе Остров.

Судебное разбирательство, получившее номер дела А52-459/2025, завершилось 11 июня. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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