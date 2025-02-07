Недвижимость

«Шашлычный дворик №1» в Острове может лишиться земельного участка

Арбитражный суд Псковской области принял к производству исковое заявление от администрации городского поселения «Остров» к индивидуальному предпринимателю Джангиряну Э. Р., касающееся освобождения части земельного участка, где расположен ресторан быстрого питания «Шашлычный дворик №1», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как следует из иска, в 2018 году предприниматель Джангирян Э. Р. заключил договор субаренды на часть земельного участка, находящегося по адресу: Псковская область, город Остров, улица 25 Октября, дом 17, для размещения ресторана быстрого питания. Однако в 2022 году произошел переход прав аренды на данный земельный участок другому лицу, вследствие чего договор субаренды, заключённый с предыдущим арендатором, утратил свою силу.

Администрация города утверждает, что после смены основного арендатора у предпринимателя отсутствуют законные основания для дальнейшего использования земельного участка. Несмотря на требования освободить территорию предприниматель продолжает вести деятельность на спорной площади, что послужило причиной обращения администрации в арбитражный суд.

Предварительные слушания по делу запланированы на 25 марта 2025 года.