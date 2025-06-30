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Псков занял 83 место в рейтинге городов РФ по вводу жилья

30.06.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

Псков занял 83 место в рейтинге городов РФ по вводу в эксплуатацию жилья за 2024 год, следует из результатов исследования РИА Новости.

Ввод жилья в 2024 году на одного жителя в квадратных метрах общей площади составил 0,363. Общий объем введенного в эксплуатацию жилья составил 68 тысяч квадратных метров, что на 28% меньше, чем за предыдущий период. Средняя обеспеченность жильем на человека в 2024 году - 32,3 квадратных метра.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2024 год заняли следующие позиции:

  • 18 место - Калининград;
  • 46 место - Вологда;
  • 49 место - Петрозаводск;
  • 68 место - Нарьян-Мар;
  • 69 место - Великий Новгород;
  • 72 место - Санкт-Петербург;
  • 80 место - Архангельск;
  • 100 место - Мурманск.

В 2024 году в России было введено 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% ниже показателя предыдущего года, вместе с тем 42% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. При этом в городах спад жилищного строительства глубже, чем в целом по России. По сравнению с результатом предыдущего года, в 2024 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 6,6% меньше.

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2024 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,06 до 2,34 квадратных метра, что заметно шире, чем между российскими регионами.

Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2024 года на одного жителя введено 2,34 квадратного метра. Лидирующую позицию в рейтинге Краснодару удается сохранять из-за строительного бума, который наблюдается в городе уже не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра). Еще в семи городах – Братске, Шахтах, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Тагиле, Нижневартовске и Тольятти – в 2024 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека. 

По итогам 2024 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 29,4 квадратного метра на человека. При этом не во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья этот показатель равен или выше, чем в среднем по стране. В Грозном, Кызыле и Салехарде уровень обеспеченности жильем ниже общероссийского уровня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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