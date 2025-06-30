Недвижимость

Суд принял иск о взыскании с псковского колледжа искусств почти 4 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области принял иск ООО «Медицинский центр Лидер» к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» о взыскании 3 810 242 рублей убытков, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фотографии с материалов дела и с Яндекс. Карты

Индивидуальный предприниматель О. А. Мостович заключил договор аренды нежилых помещений с колледжем искусств, в соответствии с которым учреждению передали помещения общей площадью 416,3 квадратных метра, расположенные по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 27.

Впоследствии право собственности на указанные нежилые помещения на основании договора купли-продажи недвижимости нежилого назначения с земельным участком перешло к ООО «Медицинский центр Лидер».

В феврале 2025 года между обществом и учреждением было подписано соглашение о расторжении договора аренды и акт приема-передачи (возврата) помещений, в котором зафиксировано неудовлетворительное техническое состояние возвращаемых помещений (имеются повреждения отделки стен; демонтаж навесных потолков и осветительных приборов; на полу следы демонтажа плитки и плинтуса, следы демонтажа перегородок; отсутствует часть дверей; сантехническое оборудование отсутствует за исключением одного отдельно стоящего унитаза и одной необходимой раковины и т. д).

В соответствии с заключением специалиста, сумма ущерба, причиненного помещениям, составила 3 810 242 рубля.

Общество в адрес учреждения направило досудебную претензию с требованием в добровольном порядке компенсировать убытки в размере 3 810 242 рубля. Ответ на досудебную претензию не поступил.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 29 июля.