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Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки

21.07.2025 16:59|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки в рейтинге регионов России по развитию ипотеки за последние 12 месяцев, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад.

В первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тысячи против 560 тысяч за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее.

Количество ипотечных кредитов в Псковской области за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного составило 10,2. Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2025 относительно аналогичного периода 2024 года равняется -49,1%. Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2025 года составил 3,38 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня приравнивается к 0,48%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6 место - Архангельская область;
  • 25 место - Мурманская область;
  • 29 место - Вологодская область;
  • 33 место - Калининградская область;
  • 43 место - Республика Карелия. 
  • 44 место - Санкт-Петербург;
  • 55 место - Ненецкий автономный округ;
  • 61 место - Новгородская область;
  • 63 место - Ленинградская область;

В текущем рейтинге лидером третий раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 77%, республика удерживает лидирующие позиции. Вторую строчку в рейтинге занимает Бурятия с результатом 24,1 кредита на 1000 человек экономически активного населения, а Тюменская область переместилась на третью строчку рейтинга. В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились Якутия, Башкирия, Архангельская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Напомним, в прошлом году Псковская область занимала 75 место в подобном рейтинге.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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