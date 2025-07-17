Недвижимость

Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки

Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки в рейтинге регионов России по развитию ипотеки за последние 12 месяцев, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад.

В первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тысячи против 560 тысяч за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее.

Количество ипотечных кредитов в Псковской области за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного составило 10,2. Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2025 относительно аналогичного периода 2024 года равняется -49,1%. Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2025 года составил 3,38 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня приравнивается к 0,48%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место - Архангельская область;

25 место - Мурманская область;

29 место - Вологодская область;

33 место - Калининградская область;

43 место - Республика Карелия.

44 место - Санкт-Петербург;

55 место - Ненецкий автономный округ;

61 место - Новгородская область;

63 место - Ленинградская область;

В текущем рейтинге лидером третий раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 77%, республика удерживает лидирующие позиции. Вторую строчку в рейтинге занимает Бурятия с результатом 24,1 кредита на 1000 человек экономически активного населения, а Тюменская область переместилась на третью строчку рейтинга. В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились Якутия, Башкирия, Архангельская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Напомним, в прошлом году Псковская область занимала 75 место в подобном рейтинге.