Недвижимость

Михаил Ведерников принял участие в стратсессии Михаила Мишустина о повышении доступности жилья для граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, посвященной повышению доступности жилья для граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Важно постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе. Эта сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей не только жильем, но и работой», — подчеркнул Михаил Мишустин. В настоящее время в стране действуют несколько ипотечных программ с льготной ставкой, которые можно использовать для покупки или строительства индивидуального жилья. Самая востребованная из них — семейная.

Речь в рамках сессии зашла и о комплексе мероприятий для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, предоставления земельных участков и обеспечения их сопутствующей инфраструктурой, которое правительство реализовало по поручению президента. Главной задачей, по словам председателя правительства России, остается выполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни». Согласно проекту, к 2030 году необходимо ввести более 660 млн кв. м жилья.

Псковская область из года в год выполняет показатели, установленные для региона Минстроем России в части жилищного строительства. В настоящее время по оперативным данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области в регионе введено почти 180 тыс квадратных метров жилья. Большая часть — индивидуальные жилые дома (около 120 тыс кв метров).

Так, например, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в деревне Хотицы Псковского района ведется строительство нового жилого микрорайона. До 2027 года в рамках масштабного инвестпроекта планируется возвести порядка 36 тыс квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территории. Всего в микрорайоне предусмотрено строительство 550 тыс кв метров жилья и объектов социальной инфраструктуры.