Незавершенные постройки «Великолукского радиозавода» изъяли через суд

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки об изъятии у ООО «Великолукский радиозавод» объектов незавершенного строительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

В перечень входят три объекта незавершенного строительства общей площадью 45,6; 141,6 и 141,6 квадратных метра. Строения располагаются по адресу: город Великие Луки, улица Глинки, 52В.

Суд установил, что в 2022 году между комитетом и ООО «Великолукский радиозавод» был заключён договор аренды земельного участка площадью 19 270 квадратных метров. Целью аренды было завершение строительства объектов мазутного хозяйства. Срок действия договора составлял три года — он истёк 15 июня 2025 года.

Несмотря на предоставленное право однократного приобретения участка в аренду для завершения строительства, общество не ввело объекты в эксплуатацию, а сведений о завершении работ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не зафиксировано. Иск удовлетворен.